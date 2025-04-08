В Златоусте депутата Рощупкина приговорили к штрафу за мошенничество

Златоустовский горсуд Челябинской области 8 апреля признал виновным в мошенничестве депутата местного горсобрания Виктора Рощупкина. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчина отделался штрафом.
«Суд приговорил признать Рощупкина виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Рощупкину наказание в виде штрафа на сумму 800 тысяч рублей», — зачитала приговор судья Анна Карандашова.
В качестве дополнительного наказания Рощупкину запретили занимать должности на госслужбе сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.
Перед приговором суд вернулся к стадии прений, которые были прерваны в прошлый раз из-за плохого самочувствия Рощупкина. Адвокат в своей речи отметил, что в судебном заседании стороной обвинения не представлено убедительных доказательств виновности его подзащитного. Сам же депутат заявил, что во время следствия на него оказывалось давление. Его выступление длилось более двух часов. В нем Рощупкин прошелся по каждому пункту обвинения, рассказал суду о каждом этапе своей работы в роли депутата, изучил все кассовые чеки. В последнем слове Рощупкин заявил о своей непричастности к преступлениям. И попросил оправдать его.
«Все заработанные средства я истратил на обеспечение безопасности жителей домов. Все депутатские деньги тратил на избирателей, вкладывая свои немалые средства для обеспечения безопасности в районе. Я не совершал никаких преступлений. Прошу меня оправдать», — заявил в последнем слове Рощупкин. Но суд остался глух к его просьбе.
Рощупкин обвинялся в нескольких эпизодах мошенничества. В суде удалось доказать, что он во времена руководства компанией «УКНД-Златоуст» заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали частично. Выплаченные же деньги Рощупкин присваивал. Также депутата обвиняли в том, что он вносил недостоверные сведения об объеме выполненных работ и присваивал средства, выделенные ему как депутату для выполнения наказов избирателей.
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