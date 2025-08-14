Матвейчев: Путин на встрече с Трампом будет выступать от лица Глобального Юга

На грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа российский лидер будет выступать не только от лица России, но и всего Глобального Юга, куда входят страны ОДКБ, ШОС и БРИКС. Об этом заявил зампред комитета Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания».
«Коллеги по ОДКБ и ШОС, идет согласование позиций, это показывает, что Путин будет представлять и эти страны тоже. Он не как один человек, а как представитель Глобального Юга, очень большого количества стран, в том числе и стран БРИКС», — подчеркнул Матвейчев. Трансляция его выступления ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
Он так сообщил, что Путин отправляется на Аляску как представитель идеологии многополярного мира и интересов этих крупных объединений. Поэтому позиция российского президента едина и консолидирована. В нее входят Китай, Индия и другие страны с ведущей экономикой. По словам Матвейчева, «здесь нет двойной дипломатии и сепаратных переговоров за их спиной».
В ходе этой же встречи зампред комитета Госдумы России по информполитике сообщил, что международная изоляция России «полностью потерпела крах». Ярким примером этого, по его мнению, служит встреча двух лидеров на самом высшем уровне, которая состоится 15 августа на Аляске в городе Анкоридж.
Круглый стол Экспертного института социсследований проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В рамках встречи участники обсуждают возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.
