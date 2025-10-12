12 октября 2025

Благоустройство новой ледяной пещеры для массового посещения пермяков займет до полутора лет

Минприроды Прикамья: Мечкинская пещера сможет принимать туристов через 1,5 года
Работы по обустройству Мечкинской пещеры для приема туристов займут от одного года до полутора лет. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов Пермского края.

«В настоящее время утвержденного плана по благоустройству объекта нет. Его разработка начнется после завершения необходимых научно-исследовательских работ», — уточнили изданию. 

Ранее URA.RU сообщало о том, краевая Дирекция особо охраняемых природных территорий получила лицензию на создание на данной территории особо охраняемого геологического объекта. Там уточнили, что этот шаг позволит обеспечить сохранность уникального памятника природы, а также станет отправной точкой в формировании в регионе единого подхода к развитию пещер, представляющих интерес для спелеотуризма.

Мечкинская пещера находится примерно в 20 километрах к северу от города Кунгур, на левом берегу реки Мечки. Она состоит из пяти гротов, соединенных проходами, суммарная протяженность которых составляет 350 метров. В зимний сезон пещера отличается разнообразием ледяных образований, среди которых встречаются кристаллы, сталактиты, сталагмиты и ледяные колонны. Местным жителям Мечкинская пещера известна уже более века.

