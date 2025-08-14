В Белом доме рассказали о настрое Трампа перед встречей с Путиным

Дональд Трамп намерен использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта на Украине на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.
«Дональд Трамп хочет использовать все возможные варианты для мирного завершения украинского конфликта, когда встретится с Владимиром Путиным, заявили в Белом доме», — пишет администрация США.
О предстоящих переговорах Трампа и Путина ранее сообщали СМИ, отмечая, что встреча может стать частью более масштабного формата, включающего и другие международные контакты.
