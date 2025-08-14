В Белом доме рассказали о настрое Трампа перед встречей с Путиным

Трамп намерен использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта
Трамп намерен использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта

Дональд Трамп намерен использовать все возможные варианты для мирного завершения конфликта на Украине на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

«Дональд Трамп хочет использовать все возможные варианты для мирного завершения украинского конфликта, когда встретится с Владимиром Путиным, заявили в Белом доме», — пишет администрация США.

О предстоящих переговорах Трампа и Путина ранее сообщали СМИ, отмечая, что встреча может стать частью более масштабного формата, включающего и другие международные контакты.

