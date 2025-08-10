CNN: все мероприятия с Зеленским на Аляске будут после саммита Путина и Трампа

Все мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского на Аляске возможны только после встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
«Все, что может предполагать участие Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина", — уточнил собеседник телеканала. По словам источника, Белый дом пока не включал Зеленского в официальную программу переговоров на Аляске, однако не исключает его участия в некоторых встречах.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита лидеров двух стран на следующей неделе. Он пройдет на Аляске 15 августа. Владимир Путин подтвердил подготовку к встрече и подчеркнул взаимную заинтересованность сторон в переговорах.
Встреча президентов России и США на Аляске станет первой двусторонней встречей лидеров двух стран на американской территории за долгое время. Основной темой переговоров станет обсуждение мирного урегулирования на Украине. Ранее источники в Белом доме и американские СМИ допускали возможность участия Владимира Зеленского в саммите, однако подчеркивали, что его присутствие зависит от итогов переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
