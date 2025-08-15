Мэр Екатеринбурга показал большой VIP-делегации, на что потратил 18 миллионов рублей

В Екатеринбурге открыли вторую часть обновленной набережной реки Исеть за Макаровским мостом в рамках седьмого фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», реконструкция которой обошлась городскому бюджету в 18 млн рублей. С речью на мероприятии выступили спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, директор фестиваля Юлия Сорокина, сообщает корреспондент URA.RU.
«Сейчас мы прошли все экспозиции, посмотрели, сколько нового сделали специалисты ландшафтного дизайна. Самое главное, у них было желание украсить наш город, и это им удалось», — отметила в приветственной речи Бабушкина.
С 2024 года фестиваль занимается благоустройством набережной города, так как насаждения не нужно убирать, они остаются, приживаются, развиваются. Такого не было ранее. «Атмофест» проходил в саду Казанцева, на Площади 1905 года. После окончания все приходилось демонтировать.
«Возникла идея, чтобы фестиваль „Атмофест“ обрел постоянное место прописки. А, безусловно, концепция развития нашей набережной реки Исети как раз соответствует тем целям, которые ставят перед собой еще и организаторы фестиваля», — подчеркнул Орлов.
Благоустроенная часть набережной увеличилась в два раза, добавила Сорокина. Темой фестиваля в этом году стал «Отпуск в один шаг».
«У нас здесь есть все. У нас есть вода, есть зелень, есть природа, есть музыка, вкусные фудкорты, прекрасные сады. И мы приглашаем вас оставаться здесь как можно дольше. 10 дней мы ждем каждого и для вас приготовили очень обширную программу», — отметила Сорокина.
Организаторы создали на историческом месте пирс для парусной школы дошкольного учреждения Верх-Исетского района. Установили домики для пчел и божьих коровок, чтобы они помогали в развитии зеленого каркаса набережной. А также кодеры — они будут следить за атмосферой на территории фестиваля, чтобы специалисты могли понять, правильно ли идет озеленение.
«Мне было любопытно посмотреть, как это будет именно во второй год. Потому что первый был стартовый. Всегда же важно не только людей чем-то удивить, но еще и продолжить улучшать территорию. Здесь грамотно подобраны растения, обыграны места, которые до этого были без внимания. Очень понравилось, что восстановили пирс. По большому счету, это восстановление исторического облика, ведь когда-то здесь была лодочная станция», — рассказала о своих впечатлениях корреспонденту URA.RU спикер гордумы Анна Гурарий.
«Как всегда, великолепный творческий подход, уникальные инновации, в том числе технологические, очень красиво. Я думаю, жители и гости города будут довольны. Это место для горожан разных возрастов и увлечений заслуженно пользуется популярностью, которая с каждым годом будет только возрастать», — добавил депутат гордумы Артур Зиганшин.
Идти будет «Атмофест» до 24 августа. За территорией будут продолжать следить видеокамеры, которые были установлены от вандалов в начале 2025 года. На них, а также содержание территории, было выделено из бюджета города более пяти миллионов рублей. В целом на сам «Атомофест» в 2024 году было направлено 18,8 миллионов рублей. Дополнительно порядка 18 миллионов выделили из бюджета на благоустройство тротуаров и освещение.
