В Екатеринбурге устроят масштабный фестиваль — с танцем яхт и концертами

Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге торжественно откроют 15 августа
Фестиваль «Атмофест» пройдет на набережной Исети
Фестиваль «Атмофест» пройдет на набережной Исети

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» стартует в Екатеринбурге с 15 августа. В новом сезоне горожан ждет более 20 площадок для отдыха, прогулок и развлечений. Какие мероприятия пройдут в день запуска фестиваля за Макаровским мостом на улице Гражданская — в афише URA.RU. 

Сцена

В 11:00 посетители «Атмофеста» смогут увидеть шоу огня, следом в обед пройдет торжественное открытие фестиваля. После для детей пройдет показ танцевального спектакля, а с 17:00 начнутся концерты — на сцену выйдут пианист Георгий Маргалиташвили, инди-поп певица Летанина, группа Funk Power, исполнительница Нина Чапурина и диджеи. 

Пирс

В 12:00 зрители увидят танцы яхт на воде и услышат оркестр, в 15:00 стартует регата. В 19:00 пройдут тренировки по сап-борду, но надо учитывать, что они платные.

Малый шатер

С 11:00 здесь сосредоточатся мастерские для детей: пройдет обучение бумагопластике и актерскому мастерству. В 18:00 на площадке ждут взрослых — для них пройдет психологическая мастерская о травме отвержения и жизнестойкости. 

Большой шатер

Спикером на площадке станет Александра Лопата из сообщества «Чисто Урал». В 18:00 можно послушать об экопривычках, в 19:00 — о цифровой экологии. 

Спортивная площадка

В 12:00 стартует спортивное шоу. Свое мастерство покажут самокатчики и скейтеры.  

Собачья площадка

«Детские» веселые старты начинаются в 12:00. Затем в 19:00 всех желающих ждут на экскурсию-квест «В поисках отпуска», она платная. 

