В Екатеринбурге устроят масштабный фестиваль — с танцем яхт и концертами

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» стартует в Екатеринбурге с 15 августа. В новом сезоне горожан ждет более 20 площадок для отдыха, прогулок и развлечений. Какие мероприятия пройдут в день запуска фестиваля за Макаровским мостом на улице Гражданская — в афише URA.RU.
Сцена
В 11:00 посетители «Атмофеста» смогут увидеть шоу огня, следом в обед пройдет торжественное открытие фестиваля. После для детей пройдет показ танцевального спектакля, а с 17:00 начнутся концерты — на сцену выйдут пианист Георгий Маргалиташвили, инди-поп певица Летанина, группа Funk Power, исполнительница Нина Чапурина и диджеи.
Пирс
В 12:00 зрители увидят танцы яхт на воде и услышат оркестр, в 15:00 стартует регата. В 19:00 пройдут тренировки по сап-борду, но надо учитывать, что они платные.
Малый шатер
С 11:00 здесь сосредоточатся мастерские для детей: пройдет обучение бумагопластике и актерскому мастерству. В 18:00 на площадке ждут взрослых — для них пройдет психологическая мастерская о травме отвержения и жизнестойкости.
Большой шатер
Спикером на площадке станет Александра Лопата из сообщества «Чисто Урал». В 18:00 можно послушать об экопривычках, в 19:00 — о цифровой экологии.
Спортивная площадка
В 12:00 стартует спортивное шоу. Свое мастерство покажут самокатчики и скейтеры.
Собачья площадка
«Детские» веселые старты начинаются в 12:00. Затем в 19:00 всех желающих ждут на экскурсию-квест «В поисках отпуска», она платная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!