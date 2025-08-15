15 августа 2025

МЧС отчиталось о погибших и пострадавших в результате взрыва в Рязанской области

В Рязанской области специалисты МЧС извлекли тела двух человек из-под завалов
В Рязанской области специалисты МЧС извлекли тела двух человек из-под завалов Фото:

В Рязанской области спасатели МЧС России и сотрудники Росгвардии извлекли из-под завалов, которые возникли после взрыва на заводе «Эластик», двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поисково-спасательные работы продолжаются, задействованы дополнительные средства.

«В Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов 2 человека», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 117 человек, из которых пятеро погибли.

Сам взрыв произошел в первой половине дня 15 августа На месте происшествия работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники, в том числе специальные аварийно-спасательные автомобили и инженерная техника. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы найти возможных выживших и оказать необходимую помощь пострадавшим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

