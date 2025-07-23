Челябинцам расскажут о сносе домов ради строительства ЖК у ДК «Колющенко»

Информация о незаконности внесения участка между улицами Омская, Тарасова, Шаумяна и Колсанова в Челябинске в программу КРТ начала появляться в СМИ. Обеспокоенность жителей понятна — ради строительства нового ЖК частный сектор придется снести . В связи с этим жителям, проживающим в данной локации, пообещали объяснить ситуацию на следующей неделе, сообщили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию.
«Мы бы хотели прояснить ситуацию и дать ответ всем обеспокоенным жителям. Управление по архитектурно-градостроительному проектированию организует встречи с владельцами домов, подлежащих включению в указанные границы. Мы постараемся дать все ответы на вопросы горожан», — сообщили в управлении.
Как отметили в управлении, ориентировочно собрания, касающиеся вопроса включения в КРТ участка рядом с больницей РЖД и ДК «Колющенко» в Советском районе, состоятся на следующей неделе. При этом точные даты, время и место пообещали опубликовать на сайте заранее. Также о собраниях сообщат во всех соцсетях управления.
В начале июля мэрия опубликовала проект распоряжения о комплексном развитии территорий в Советском районе Челябинска. Под КРТ попадает семь улиц. Общий объем застройки — не менее 149 тысяч квадратных метров. Планируется снести более 40 многоквартирных домов, 20 частных домов, нежилое здание общежития, магазин и гаражи на территории кооператива.
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