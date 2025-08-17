В Свердловской области ожидаются осадки

В Свердловской области 18 августа ожидаются осадки. Все из-за атмосферного фронта, который пересечет территорию области, рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В понедельник через территорию области будет проходить атмосферный фронт, связанный с циклоном, который находится над севером европейской части страны. Осадки на фронте преимущественно небольшие, локально могут быть умеренными, возможно формирование грозовых ячеек», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также основной пик потепления в регионе ожидается во вторник, когда область попадет в теплый сектор нового циклона, формирующегося над Поволжьем.
Ночью столбики термометров в области покажут от +7 до +12 градусов, на западе возможно понижение до +4. Днем температура ожидается в диапазоне от +18 до +23 градуса.
В Екатеринбурге ночь пройдет при переменной облачности и температуре +10…+12 градусов. Днем возможен небольшой дождь, вероятность грозы не превысит 5%. Температура воздуха поднимется до +21 градуса, ветер ожидается западный или юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду.
