В Госдуме предложили ввести штраф для авиакомпаний, связанный с работой с пассажирами

Нилов предложил штрафы авиакомпаниям за сокрытие данных о рейсах
© Служба новостей «URA.RU»
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Для должностных лиц штраф составит 20 тысяч рублей
Для должностных лиц штраф составит 20 тысяч рублей Фото:

Необходимо ввести штрафы для авиакомпаний за ненадлежащее информирование пассажиров о рейсах. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Ненормально, когда есть общие правила воздушных перевозок пассажиров, но за нарушение требований нет ответственности», — передает слова Нилова ТАСС. Согласно инициативе, размер штрафа для должностных лиц составит 30 тысяч рублей, а для авиакомпаний и индивидуальных предпринимателей — 250 тысяч рублей. Нилов подчеркнул, что существующие правила воздушных перевозок не подкреплены действенными мерами ответственности за их нарушение.

Законопроект призван обязать перевозчиков своевременно сообщать пассажирам об изменениях в расписании рейсов, переносах вылетов и смене выходов на посадку. Парламентарий назвал текущую ситуацию ненормальной, когда авиакомпании формально соблюдают правила, но не несут реальной ответственности за сбои в информировании.

Ранее с инициативой по защите прав авиапассажиров выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предложивший сократить сроки возврата денег за билеты. Напомним, что в конце июля «Аэрофлот» столкнулся с масштабным сбоем в работе информационных систем.

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Необходимо ввести штрафы для авиакомпаний за ненадлежащее информирование пассажиров о рейсах. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Ненормально, когда есть общие правила воздушных перевозок пассажиров, но за нарушение требований нет ответственности», — передает слова Нилова ТАСС. Согласно инициативе, размер штрафа для должностных лиц составит 30 тысяч рублей, а для авиакомпаний и индивидуальных предпринимателей — 250 тысяч рублей. Нилов подчеркнул, что существующие правила воздушных перевозок не подкреплены действенными мерами ответственности за их нарушение. Законопроект призван обязать перевозчиков своевременно сообщать пассажирам об изменениях в расписании рейсов, переносах вылетов и смене выходов на посадку. Парламентарий назвал текущую ситуацию ненормальной, когда авиакомпании формально соблюдают правила, но не несут реальной ответственности за сбои в информировании. Ранее с инициативой по защите прав авиапассажиров выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предложивший сократить сроки возврата денег за билеты. Напомним, что в конце июля «Аэрофлот» столкнулся с масштабным сбоем в работе информационных систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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