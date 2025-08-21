Украина может столкнуться с финансовой катастрофой, если подтвердятся данные о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих. Выплаты семьям погибших могут составить 25,5 трлн гривен (630 млрд долларов), что превышает три ВВП страны за 2024 год (190 млрд долларов) или семь годовых бюджетов.
«Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам», — заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета движения «Другая Украина» Роман Коваленко. Он отметил, что выплаты в размере 15 млн гривен (360 тысяч долларов) за каждого погибшего военнослужащего, предусмотренные украинским законодательством, являются неподъемными для бюджета страны.
Ранее хакерская группировка KillNet сообщила о взломе базы данных Генштаба ВСУ, согласно которой с 2022 года потери украинской армии составили 1,7 млн военнослужащих, погибших и пропавших без вести. Если эти данные подтвердятся, обязательства по выплатам семьям погибших станут непосильной нагрузкой для экономики Украины. Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал такие потери демографической катастрофой, добавив, что восстановление страны займет десятилетия.
