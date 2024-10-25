Триколор на автомобильных знаках станет обязательным

В России водители авто будут обязаны иметь знак государственного флага на номерах. Об этом сообщил депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник. По его словам, соответствующие изменения будут внесены в ГОСТ до конца года.
«Несмотря на то что такие „неуставные“ знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», — отметил Крупник, его слова приводит «Парламентская газета». Инициатива возникла в связи с тем, что некоторые водители, заказывая номера через частные компании, умышленно не включают на них изображение триколора.
В ГИБДД уточнили, что хотя сейчас изображение флага на номерах не является обязательным, работа по изменению этого положения уже ведется. Также председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поддержал идею: «Я горжусь своим флагом, считаю, что он должен быть на номере автомобиля. Те, кто символ снимает, это их право. Но я считаю, что мы должны лишить их этого права. Живешь в России, где есть символы государственной власти,— будь любезен уважать».
Ранее стало известно. что в России с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. В случае, если полиса нет, водителю отправят через «Госуслуги» предупреждение. Но штрафовать начнут только после завершения тестирования систем.
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