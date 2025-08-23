23 августа 2025

Специалист назвал болезни, которые можно привезти из отпуска

Врач Неронов: россияне могут привезти из отпуска малярию и лихорадку Денге
Из некоторых зарубежных стран можно привезти лихорадку или малярию

Туристы, возвращающиеся из стран с тропическим климатом, могут привезти с собой инфекционные заболевания, кожные проблемы и паразитов. Об этом сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

В странах с жаркой и влажной погодой — например, в Таиланде, Вьетнаме, Индии, Доминикане, Африке — существует риск заразиться малярией (лихорадка, озноб, слабость), лихорадкой Денге (температура, боль в мышцах и суставах, сыпь) или желтой лихорадкой. Эти болезни передаются комарами. Для профилактики необходимы вакцинация, использование репеллентов, одежда с длинными рукавами и противомалярийные препараты по назначению врача, пояснил Владимир Неронов в беседе с Life.ru.

По словам Неронова, кишечные инфекции и пищевые отравления также часто встречаются у путешественников. Причиной становятся непривычная кухня, некачественная вода и несоблюдение элементарных правил гигиены. В некоторых регионах Индии, Африки и Юго-Восточной Азии возможны вспышки холеры. Случаи сальмонеллеза и дизентерии возникают после употребления плохо прожаренного мяса, свежей рыбы или молочных продуктов. Кроме того, энтеровирусные инфекции передаются через воду в бассейнах и открытых водоемах. Чтобы снизить риск заражения, эксперт рекомендует пить только бутилированную воду, отказаться от льда в напитках, тщательно мыть овощи и фрукты кипяченой водой, избегать сырой рыбы и мяса.

Как отметил Неронов, некоторые паразиты могут оставаться в организме годами. Гельминты попадают из плохо термически обработанных продуктов или через грязные овощи, заражение лямблиями происходит при купании в пресных водоемах. В странах Африки и Южной Америки встречается шистосомоз. Врач советует не купаться в стоячих водах и не ходить босиком по песку, чтобы минимизировать риск заражения личинками паразитов. По возвращении из тропических регионов рекомендуется пройти обследование на гельминтозы.

Помимо инфекций, туристы рискуют получить кожные заболевания — грибок в общественных душевых и бассейнах, вирусные инфекции через песок и воду, а также солнечные ожоги. Для профилактики следует использовать средства с SPF не ниже 30, не ходить босиком в отелях и после пляжа принимать душ с мылом. Эксперт также советует предварительно изучить эпидемиологическую обстановку в стране назначения, сделать необходимые прививки и собрать аптечку с антисептиками, сорбентами и препаратами для оказания первой помощи.

