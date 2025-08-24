24 августа 2025

Под Екатеринбургом девушка на скорости вылетела из машины, снимая на видео трюк. Фото

В Сысертском районе девушка выпала из машины, когда снимала рискованный трюк
Инспекторы организовали проверку
На дороге между Сысертью и Полевским (Свердловская область) в ночь на 24 августа 33-летняя женщина на скорости выпала из машины подруги, когда снимала на камеру рискованный трюк. От этого 35-летняя автомобилистка растерялась и вылетела с трассы, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Пассажирка во время движения снимала видео. В какой-то момент она решила открыть дверь движущегося автомобиля для съемки рискованного трюка. Не пристегнутая ремнем безопасности, она выпала на дорогу. Водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал на обочину и совершил наезд на кусты», — пояснили в ведомстве.

Пассажирку госпитализировали, ее подруга не пострадала. По факту происшествия инспекторы ДПС составили административные протоколы на двух женщин, организована проверка.

