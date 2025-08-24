Екатеринбурженка дважды чуть не умерла, пытаясь похудеть

В Екатеринбурге женщина дважды оказалась в реанимации из-за попыток похудеть радикальными методами. Первый раз ее госпитализировали с ишемическим инсультом, а второй — с инфарктом головного мозга, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«В отделение неврологии горбольницы №14 экстренно поступила женщина с ярко выраженной клинической картиной ишемического инсульта», — пояснили там. В погоне за быстрым похудением женщина отказалась от привычного питания, заменив его биодобавками в виде порошков. Это привело к дефициту жизненно важных микроэлементов, жидкости и нарушению функций организма.
К счастью, пациентку спасли и вскоре выписали с рекомендациями вернуться к привычному питанию. Однако спустя несколько недель женщину вновь госпитализировали, но уже с инфарктом головного мозга. Она возобновила опасную диету, не пройдя необходимую реабилитацию.
По словам врача-невролога ГКБ №14 Светланы Деминой, этот случай — крайне показательный и печальный пример безответственного отношения к собственному здоровью. «Биодобавки и порошки могут быть временным решением в исключительных ситуациях, но организм человека эволюционно настроен на кусковое питание, для этого нам даны зубы и сложный пищеварительный тракт», — подчеркнула специалист.
