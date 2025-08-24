24 августа 2025

Екатеринбурженка дважды чуть не умерла, пытаясь похудеть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина два раза попадала в реанимацию из-за борьбы с лишним весом
Женщина два раза попадала в реанимацию из-за борьбы с лишним весом Фото:

В Екатеринбурге женщина дважды оказалась в реанимации из-за попыток похудеть радикальными методами. Первый раз ее госпитализировали с ишемическим инсультом, а второй — с инфарктом головного мозга, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«В отделение неврологии горбольницы №14 экстренно поступила женщина с ярко выраженной клинической картиной ишемического инсульта», — пояснили там. В погоне за быстрым похудением женщина отказалась от привычного питания, заменив его биодобавками в виде порошков. Это привело к дефициту жизненно важных микроэлементов, жидкости и нарушению функций организма.

К счастью, пациентку спасли и вскоре выписали с рекомендациями вернуться к привычному питанию. Однако спустя несколько недель женщину вновь госпитализировали, но уже с инфарктом головного мозга. Она возобновила опасную диету, не пройдя необходимую реабилитацию.

По словам врача-невролога ГКБ №14 Светланы Деминой, этот случай — крайне показательный и печальный пример безответственного отношения к собственному здоровью. «Биодобавки и порошки могут быть временным решением в исключительных ситуациях, но организм человека эволюционно настроен на кусковое питание, для этого нам даны зубы и сложный пищеварительный тракт», — подчеркнула специалист.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге женщина дважды оказалась в реанимации из-за попыток похудеть радикальными методами. Первый раз ее госпитализировали с ишемическим инсультом, а второй — с инфарктом головного мозга, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «В отделение неврологии горбольницы №14 экстренно поступила женщина с ярко выраженной клинической картиной ишемического инсульта», — пояснили там. В погоне за быстрым похудением женщина отказалась от привычного питания, заменив его биодобавками в виде порошков. Это привело к дефициту жизненно важных микроэлементов, жидкости и нарушению функций организма. К счастью, пациентку спасли и вскоре выписали с рекомендациями вернуться к привычному питанию. Однако спустя несколько недель женщину вновь госпитализировали, но уже с инфарктом головного мозга. Она возобновила опасную диету, не пройдя необходимую реабилитацию. По словам врача-невролога ГКБ №14 Светланы Деминой, этот случай — крайне показательный и печальный пример безответственного отношения к собственному здоровью. «Биодобавки и порошки могут быть временным решением в исключительных ситуациях, но организм человека эволюционно настроен на кусковое питание, для этого нам даны зубы и сложный пищеварительный тракт», — подчеркнула специалист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...