В Екатеринбурге мигранта наказали за взятку сотруднику ФСБ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина передал силовику 120 тысяч рублей
Мужчина передал силовику 120 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге осудили мужчину, который пытался подделать миграционные документы через подкуп сотрудника ФСБ. За взятку в 120 тысяч его лишили свободы на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

«Судебная коллегия оставила в силе наказание для Давлатова М.Р. в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере пятикратной сумме взятки — 600 тысяч рублей», — пояснили там. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Давлатов пытался обжаловать приговор, адвокат оспаривал его виновность в даче взятки. Однако в суде второй инстанции приговор оставили в силе. В пресс-службе ведомства подчеркнули высокие моральные качества сотрудника, который отказался принять взятку.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге осудили мужчину, который пытался подделать миграционные документы через подкуп сотрудника ФСБ. За взятку в 120 тысяч его лишили свободы на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. «Судебная коллегия оставила в силе наказание для Давлатова М.Р. в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере пятикратной сумме взятки — 600 тысяч рублей», — пояснили там. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия). Давлатов пытался обжаловать приговор, адвокат оспаривал его виновность в даче взятки. Однако в суде второй инстанции приговор оставили в силе. В пресс-службе ведомства подчеркнули высокие моральные качества сотрудника, который отказался принять взятку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...