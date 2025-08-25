В Екатеринбурге осудили мужчину, который пытался подделать миграционные документы через подкуп сотрудника ФСБ. За взятку в 120 тысяч его лишили свободы на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
«Судебная коллегия оставила в силе наказание для Давлатова М.Р. в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере пятикратной сумме взятки — 600 тысяч рублей», — пояснили там. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).
Давлатов пытался обжаловать приговор, адвокат оспаривал его виновность в даче взятки. Однако в суде второй инстанции приговор оставили в силе. В пресс-службе ведомства подчеркнули высокие моральные качества сотрудника, который отказался принять взятку.
