Свердловчане за два дня очистили от мусора свыше 100 километров реки Чусовой

Десятки свердловчан за два дня сплава очистили от мусора свыше 100 км реки Чусовой. Мероприятие прошло в рамках проекта «Герои Чусовой» общественного движения «Город Первых» из Первоуральска. Маршруты волонтеров растянулись по всей длине Чусовой — от деревни Трека до села Курья, от Староуткинска до Чусового, от Сулема до Усть-Утки. Ежегодную акцию поддержал регоператор «РИФЕЙ», который вывез все отходы, собранные в северной части реки и побережья.
«Регоператор поддерживает экосплав с 2020 года, внося свой вклад в очистку любимой реки Чусовой, а волонтеры из Нижнего Тагила неоднократно проявляли свое рвение и активность в наших экосплавах», — отметил организатор проекта «Герои Чусовой» и лидер волонтерского движения «Город Первых» Данила Шестаков.
Волонтеры собирали мусор по ходу движения в воде и по берегам реки. По прибытии в деревню Усть-Утка участники выгрузили отходы в установленный региональным оператором восьмикубовый контейнер. Ежегодные уборочные экосплавы помогают делать реку чище. Это благотворно сказывается на комфорте как жителей прибрежных населенных пунктов, так и туристов, приезжающих отдохнуть на берега Чусовой.
«Каждый год эта акция неизменно вызывает большой интерес среди тагильчан, желающих присоединиться к экосплаву. В этом году наши сотрудники тоже стали участниками уборки. Это очень важный и нужный проект», — отметил исполнительный директор компании «РИФЕЙ» Федор Потапов.
