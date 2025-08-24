Свердловчанин притворялся девочкой и просил детей высылать ему интимные фото

Свердловчанин Александр В. вел интимную переписку в соцсетях с несовершеннолетними, представляясь девочкой-подростком, и получил за это приговор. Подробности криминальной истории и ее итог URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
По версии следствия, Александр втирался в доверие к девочкам и просил высылать интимные фото. Силовики задержали его и вменили ему восемь эпизодов по ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), а также статьи "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера".
"Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен на 10 лет возможности администрировать сайты и интернет-страницы, на 12 лет лишен возможности работать с детьми. Но на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи с наличием тяжелого заболевания он освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы", — уточнили в инстанции.
Запреты, касающиеся работы с детьми и администрирования сайтов, сохраняются. Приговор в законную силу не вступил.
