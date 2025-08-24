24 августа 2025

Тихая охота: где искать сыроежки в свердловских лесах

Больше всего сыроежек в Свердловской области выросло в Таватуе и Северке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сыроежки можно найти в разных местах Свердловской области
Сыроежки можно найти в разных местах Свердловской области Фото:

Сыроежки — одни из самых распространенных и любимых грибов у фанатов тихой охоты. Где искать красавца с розовой шляпкой в густых свердловских лесах — в материале URA.RU.

Новоберезовский район

Знатоки пишут, что там сыроежек в этом году уродилось очень много. Также в Новоберезовском направлении можно найти и другие популярные грибы: маслята, маховики, подосиновики и боровики. В соцсетях грибники хвастаются урожаем, который выносят из леса полными ведрами.

Таватуй

Местный лес богат не только сыроежками, но и лисичками, опятами, подберезовиками, также встречаются маслята.  Возьмите корзинку и для ягод — насобирать можно бруснику, чернику, голубику и клюкву.

Северка

Поселок находится недалеко от западной части Екатеринбурга. В этой местности кроме сыроежек можно собрать грузди, белые грибы, опята, маслята и подберезовики. 

Ревда и Дегтярск 

Здесь, в лесу между двумя городами в сторону горы «Дыроватый камень», сыроежек нынче много. Также грибники сообщают, что можно встретить обабки, красноголовики и маслята. 

Аять

В этом поселке под Невьянском тоже немало сыроежек. Также в лесу встречаются волнушки и рыжики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сыроежки — одни из самых распространенных и любимых грибов у фанатов тихой охоты. Где искать красавца с розовой шляпкой в густых свердловских лесах — в материале URA.RU. Новоберезовский район Знатоки пишут, что там сыроежек в этом году уродилось очень много. Также в Новоберезовском направлении можно найти и другие популярные грибы: маслята, маховики, подосиновики и боровики. В соцсетях грибники хвастаются урожаем, который выносят из леса полными ведрами. Таватуй Местный лес богат не только сыроежками, но и лисичками, опятами, подберезовиками, также встречаются маслята.  Возьмите корзинку и для ягод — насобирать можно бруснику, чернику, голубику и клюкву. Северка Поселок находится недалеко от западной части Екатеринбурга. В этой местности кроме сыроежек можно собрать грузди, белые грибы, опята, маслята и подберезовики.  Ревда и Дегтярск  Здесь, в лесу между двумя городами в сторону горы «Дыроватый камень», сыроежек нынче много. Также грибники сообщают, что можно встретить обабки, красноголовики и маслята.  Аять В этом поселке под Невьянском тоже немало сыроежек. Также в лесу встречаются волнушки и рыжики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...