Тихая охота: где искать сыроежки в свердловских лесах

Сыроежки — одни из самых распространенных и любимых грибов у фанатов тихой охоты. Где искать красавца с розовой шляпкой в густых свердловских лесах — в материале URA.RU.
Новоберезовский район
Знатоки пишут, что там сыроежек в этом году уродилось очень много. Также в Новоберезовском направлении можно найти и другие популярные грибы: маслята, маховики, подосиновики и боровики. В соцсетях грибники хвастаются урожаем, который выносят из леса полными ведрами.
Таватуй
Местный лес богат не только сыроежками, но и лисичками, опятами, подберезовиками, также встречаются маслята. Возьмите корзинку и для ягод — насобирать можно бруснику, чернику, голубику и клюкву.
Северка
Поселок находится недалеко от западной части Екатеринбурга. В этой местности кроме сыроежек можно собрать грузди, белые грибы, опята, маслята и подберезовики.
Ревда и Дегтярск
Здесь, в лесу между двумя городами в сторону горы «Дыроватый камень», сыроежек нынче много. Также грибники сообщают, что можно встретить обабки, красноголовики и маслята.
Аять
В этом поселке под Невьянском тоже немало сыроежек. Также в лесу встречаются волнушки и рыжики.
