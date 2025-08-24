Спасателей вызвали на место ЧП
В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева утром 25 августа крупный пожар охватил частный дом, дымом от которого затянуло Пионерский микрорайон. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Частный дом загорелся примерно в 11:00. На место ЧП вызвали спасателей», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ ожидается.
