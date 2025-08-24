24 августа 2025

Микрорайон Екатеринбурга затянуло густым дымом от сильного пожара. Фото

В Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Данилы Зверева
В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева утром 25 августа крупный пожар охватил частный дом, дымом от которого затянуло Пионерский микрорайон. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Частный дом загорелся примерно в 11:00. На место ЧП вызвали спасателей», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ ожидается.

