Екатеринбуржцы до смерти закормили уток в Харитоновском саду

В Харитоновском саду в самом центре Екатеринбурга были найдены мертвыми несколько десятков уток. Что послужило причиной их гибели и как не допустить повторения ЧП, URA.RU рассказала орнитолог Нина Садыкова.
«Этим летом в Харитоновском парке в течение нескольких дней были найдены десятки мертвых уток. Ранее такого там не бывало. Вообще таких масштабов в городе ранее не отмечали», — сказала Садыкова.
Вероятнее всего, причиной гибели птиц стал избыток органического вещества, которое скопилось в пруду. Попросту — избыток хлеба и другой пищи, которую горожане бросали уткам и которую те не смогли съесть. Это привело к развитию микроскопических водорослей, то есть к цветению пруда.
«Среди этих водорослей есть такие, которые выделяют токсины. Причем одни и те же виды в одних ситуациях могут быть ядовиты, в других — нет. Утки питаются микроводорослями и, если среди них есть ядовитые, утки отравляются. В местах скопления водоплавающих птиц такое периодически случается. Например, несколько лет назад на реке Ольховка в Екатеринбурге на одном участке водоема был обнаружен десяток мертвых уток», — привела пример Садыкова.
Чтобы избежать подобного риска, орнитолог призвала горожан не кормить уток летом, когда пруды и озера от избытка органического вещества могут зацвести. Особенно это касается непроточных водоемов.
