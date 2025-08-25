В детском саду «Ладошки», расположенном в деревне Кондратово Пермского муниципального округа, были проведены учения по противодействию террористическим угрозам. В соответствии с утвержденной легендой, на территорию учреждения проникли двое вооруженных лиц, которые попытались попасть в здание и оставили подозрительный предмет, представляющий потенциальную опасность.
«Охрана оперативно заблокировала входные двери и вызвала сотрудников Росгвардии. В ходе учений условные преступники были задержаны. Благодаря слаженной работе коллектива детского сада и экстренных служб, тренировка прошла успешно», — сообщает администрации Пермского муниципального округа в соцсети ВКонтакте.
Представители власти подчеркнули, что главной целью мероприятия являлась выработка четких алгоритмов действий в условиях угрозы. Это способствует развитию практических навыков реагирования на чрезвычайные ситуации у воспитанников и сотрудников образовательной организации.
