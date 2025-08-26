В Сургуте жители ЖК бьют тревогу из-за намыва песка рядом с новостройкой

В Сургуте жители ЖК «Георгиевский» бьют тревогу из-за намыва песка неподалеку
В Сургуте жители жилого комплекса «Георгиевский», расположенного на берегу реки Обь, выразили опасения за состояние новостройки. Поводом стала работа гидронамывной станции неподалеку. Жалобы сургутян появились в приложении «Решаем вместе».

«Просим дать разъяснения по деятельности гидронамывной станции! Как работа данной станции влияет на береговую линию набережной и всего ЖК в целом? Кажется, есть угроза для жизни людей», — пишут жильцы.

В компании-застройщике «Сибпромстрой» агентству пояснили, что поводов для тревоги нет. «Эта техника не наша, однако любые подобные работы выполняются строго по согласованию. Опасности для жителей нет», — уточнили в организации.

Ранее URA.RU сообщало, что возле ЖК «Георгиевский» в Сургуте обрушилась набережная после сильного дождя. Тогда один человек оказался в воде из-за провала грунта.

