В Сургуте (ХМАО) часть новой набережной в жилом комплексе «Георгиевский» частично обрушилась после сильного дождя вечером 12 июля. В результате происшествия один человек оказался в воде, сообщает издание «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
«Новая набережная в ЖК Георгиевский вновь не прошла испытание после дождя и частично обрушилась. Один человек в результате провала грунта оказался в воде — по предварительной информации ему удалось самостоятельно выбраться на берег», — сказано в telegram-канале издания. Там же «К-ИНФОРМ СУРГУТ» опубликовало видео инцидента.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сургута. В мэрии пояснили: сотрудники МКУ «Сургутский спасательный центр» провели обследование территории, в ходе которого было подтверждено обрушение набережной. Для обеспечения безопасности граждан зона происшествия была огорожена сигнальной лентой.
О случившемся проинформирован застройщик. Специалисты группы компаний «Сибпромстрой» в ближайшее время приступят к восстановительным работам с целью минимизировать неудобства для жителей жилого комплекса и оперативно вернуть набережной ее функциональность.
URA.RU также обратилось к представителям «Сибпромстрой» за получением комментария. На момент публикации ответ ожидается.
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