12 июля 2025
11 июля 2025

Возле нового ЖК в Сургуте обвалилась набережная. Видео

В Сургуте обрушилась набережная, в воду провалился человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная обрушилась возле ЖК Георгиевский
Набережная обрушилась возле ЖК Георгиевский Фото:
Восстановление обрушенной набережной
Восстановление обрушенной набережной
Фото:

В Сургуте (ХМАО) часть новой набережной в жилом комплексе «Георгиевский» частично обрушилась после сильного дождя вечером 12 июля. В результате происшествия один человек оказался в воде, сообщает издание «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

«Новая набережная в ЖК Георгиевский вновь не прошла испытание после дождя и частично обрушилась. Один человек в результате провала грунта оказался в воде — по предварительной информации ему удалось самостоятельно выбраться на берег», — сказано в telegram-канале издания. Там же «К-ИНФОРМ СУРГУТ» опубликовало видео инцидента. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сургута. В мэрии пояснили: сотрудники МКУ «Сургутский спасательный центр» провели обследование территории, в ходе которого было подтверждено обрушение набережной. Для обеспечения безопасности граждан зона происшествия была огорожена сигнальной лентой.

О случившемся проинформирован застройщик. Специалисты группы компаний «Сибпромстрой» в ближайшее время приступят к восстановительным работам с целью минимизировать неудобства для жителей жилого комплекса и оперативно вернуть набережной ее функциональность.

URA.RU также обратилось к представителям «Сибпромстрой» за получением комментария. На момент публикации ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) часть новой набережной в жилом комплексе «Георгиевский» частично обрушилась после сильного дождя вечером 12 июля. В результате происшествия один человек оказался в воде, сообщает издание «К-ИНФОРМ СУРГУТ». «Новая набережная в ЖК Георгиевский вновь не прошла испытание после дождя и частично обрушилась. Один человек в результате провала грунта оказался в воде — по предварительной информации ему удалось самостоятельно выбраться на берег», — сказано в telegram-канале издания. Там же «К-ИНФОРМ СУРГУТ» опубликовало видео инцидента.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Сургута. В мэрии пояснили: сотрудники МКУ «Сургутский спасательный центр» провели обследование территории, в ходе которого было подтверждено обрушение набережной. Для обеспечения безопасности граждан зона происшествия была огорожена сигнальной лентой. О случившемся проинформирован застройщик. Специалисты группы компаний «Сибпромстрой» в ближайшее время приступят к восстановительным работам с целью минимизировать неудобства для жителей жилого комплекса и оперативно вернуть набережной ее функциональность. URA.RU также обратилось к представителям «Сибпромстрой» за получением комментария. На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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