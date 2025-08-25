25 августа 2025

Руководитель комбината школьного питания в ХМАО скрыла от налоговой 16 миллионов

Прокуратура Лангепаса (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Комбината школьного питания. Деньги, которая подозреваемая должна была заплатить в качестве налога, она скрыла от государства.

«Руководитель Комбината школьного питания „Пеликан“ обвиняется в сокрытие денежных средств, за счет которых в должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере», — следует из сообщения прокуратуры Лангепаса. Обвиняемая с 2023 по 2024 год имела средства, чтобы заплатить налоги, но делать этого не стала, скрыв более 15,6 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание.

Сейчас на ее имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске руководитель ООО «Стройпромсервис» скрыл от государства налоги, сборы и страховые взносы на сумму в 37,5 миллионов рублей. Также он задолжал рабочим зарплату в 1,5 миллиона.

