Малахов и Куртукова приедут на День города в Когалым

Телеведущий Андрей Малахов и автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова стали хедлайнерами в честь 50-летия Когалыма (ХМАО). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Тимур Агадуллин.
«27 августа финальной точкой праздника станет грандиозный концерт. Особой звездой вечера станет Татьяна Куртукова. Вести городское торжество будет народный ведущий Андрей Малахов», — следует из сообщения.
Концерт начнется на центральной площади в 18:00. Программа продлится до позднего вечера — до 23:00. Имена всех артистов, которые выйдут на сцену, пока что не раскрываются.
Кроме того, жителей города ждут показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Авиашоу стартует 27 августа в 13:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды.
