25 августа 2025

Малахов и Куртукова приедут на День города в Когалым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Малахов стал ведущим на День города в Когалыме
Андрей Малахов стал ведущим на День города в Когалыме Фото:

Телеведущий Андрей Малахов и автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова стали хедлайнерами в честь 50-летия Когалыма (ХМАО). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Тимур Агадуллин.

«27 августа финальной точкой праздника станет грандиозный концерт. Особой звездой вечера станет Татьяна Куртукова. Вести городское торжество будет народный ведущий Андрей Малахов», — следует из сообщения.

Концерт начнется на центральной площади в 18:00. Программа продлится до позднего вечера — до 23:00. Имена всех артистов, которые выйдут на сцену, пока что не раскрываются.

Кроме того, жителей города ждут показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Авиашоу стартует 27 августа в 13:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущий Андрей Малахов и автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова стали хедлайнерами в честь 50-летия Когалыма (ХМАО). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Тимур Агадуллин. «27 августа финальной точкой праздника станет грандиозный концерт. Особой звездой вечера станет Татьяна Куртукова. Вести городское торжество будет народный ведущий Андрей Малахов», — следует из сообщения. Концерт начнется на центральной площади в 18:00. Программа продлится до позднего вечера — до 23:00. Имена всех артистов, которые выйдут на сцену, пока что не раскрываются. Кроме того, жителей города ждут показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Авиашоу стартует 27 августа в 13:00. Ранее URA.RU рассказывало, что приезд телеведущей Леры Кудрявцевой на День города в Когалым оказался фейком. На сайте одной из концертно-организационных компаний ошибочно разместили информацию о визите звезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...