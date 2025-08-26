В Когалыме во время празднования юбилея города будет тепло, но дождливо

В Когалыме ожидаются кратковременные дожди
В Когалыме (ХМАО) завтра, 27 июля, пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения города. По прогнозу синоптиков, погода будет теплой, но с дождем.
«Утром ожидается +16° и пасмурно. К обеду потеплеет до +20°, возможен небольшой дождь», — следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».
К вечеру температура снизится до +17°, ночью — до +15°. В течение дня ожидаются осадки и юго-восточный ветер.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на 1 сентября ожидаются дожди и гроза. Местами в округе также прогнозируют грозу.
