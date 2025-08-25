25 августа 2025

В ХМАО подскочили цены на сыр, рыбу и кондитерские изделия

Сыр подорожал на 8,2%
Сыр подорожал на 8,2% Фото:

В ХМАО с декабря прошлого года больше всего выросла стоимость сыра, рыбы и морепродуктов, а также кондитерских изделий. По данным аналитиков Тюменьстата, увеличение составило более 7%.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года подорожали сыр (на 8,2%), рыба и морепродукты (на 7,9%), кондитерские изделия (на 7,1%)», — сообщается на сайте аналитики. При этом в целом на продовольственные товары цены выросли на 4%.

Эксперты также отмечают рост цен на мясо, курицу, хлеб и колбасы. Более всего за период снизились цены на яйца — 23,9%. Снижение отмечено и на овощи (7,9%), масло сливочное (6,7%) и растительное (5%). Стоимость бензина с конца 2024 года выросла на 5,9%, дизеля — 1,5%, а алкоголь подорожал аж на 9,2%.

