Аналитики назвали услуги, которые больше всего подорожали в ХМАО

В ХМАО пассажирский транспорт подорожал почти на 18%
Транспортные услуги в ХМАО подорожали почти на 18%
Транспортные услуги в ХМАО подорожали почти на 18%

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта — почти на 18%. А юридическая помощь выросла в цене более чем на 10%, сообщил URA.RU Росстат.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги пассажирского транспорта (на 17,9%), правового характера (на 10,9%)», — говорится в исследовании службы статистики. Особенно выросли цены и в ветеринарных клиниках — по сравнению с декабрем 2024 года на 9,1%.

Среди других сфер подорожали услуги по зарубежному туризму (на 8,3%), а также выросли цены в организациях культуры — на 6,7%. «Рост тарифов на услуги образования, дошкольного воспитания, телекоммуникационные не превысил 1%», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало про отрасли в ХМАО с самыми высокими зарплатами. Оказалось, что больше всего платят работникам компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением, научными исследованиями и разработками, а также нефтяникам.

