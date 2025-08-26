Аналитики назвали услуги, которые больше всего подорожали в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2025 года больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта — почти на 18%. А юридическая помощь выросла в цене более чем на 10%, сообщил URA.RU Росстат.
«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги пассажирского транспорта (на 17,9%), правового характера (на 10,9%)», — говорится в исследовании службы статистики. Особенно выросли цены и в ветеринарных клиниках — по сравнению с декабрем 2024 года на 9,1%.
Среди других сфер подорожали услуги по зарубежному туризму (на 8,3%), а также выросли цены в организациях культуры — на 6,7%. «Рост тарифов на услуги образования, дошкольного воспитания, телекоммуникационные не превысил 1%», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало про отрасли в ХМАО с самыми высокими зарплатами. Оказалось, что больше всего платят работникам компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением, научными исследованиями и разработками, а также нефтяникам.
