25 августа 2025

Жители Нижневартовска вошли в топ городов России, где скупают школьные товары

Спрос на школьные аксессуары в Нижневартовске вырос почти на 65%

В Нижневартовске (ХМАО) спрос на школьные аксессуары вырос почти на 65%. Муниципалитет занял второе место в рейтинге российских городов по повышению интереса к канцелярским товарам, рассказали URA.RU аналитики сети «Бубль-Гум».

«Лидером по увеличению спроса стал Белгород — здесь он вырос почти в три раза (+187%). Второе место занял Нижневартовск (+64%), следом идет Иркутск (+52%), четвертое место за Красноярском (+38%). С минимальным отрывом пятерку лидеров замкнули Томск и Тюмень, где спрос увеличился на 37%», — говорится в исследовании.

Чаще всего нижневартовцы приобретали канцелярию. При этом покупатели стали активно покупать и небольшие рюкзаки для дошкольников.

Ранее URA.RU рассказывало, что сколько жителям ХМАО стоит подготовка к школе. По данным «Авито», набор из новой одежды и канцелярии югорчанам обойдется в среднем около 13,5 тысяч рублей.

