25 августа 2025

«Русские Витязи» перенесли время авиашоу в Когалыме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Когалыме
Пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Когалыме Фото:

Пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Когалыме (ХМАО) в честь юбилея города 27 августа. Время демонстрации перенесли с 15.30 на 13.00, сообщил глава города Тимур Агадуллин. 

«Друзья! Спешу сообщить об изменении времени выступления авиапилотажной группы „Русские Витязи“. Оно пройдёт завтра, 27 августа, перед ТРЦ „Галактика“ в 13:00. Не пропустите», — написал руководитель муниципалитета в своем telegram-канале. 

Сейчас, по данным URA.RU, пилоты проводят тренировку. Видео с репетиции авиашоу прислал подписчик.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь 50-летнего юбилея в Когалыме пройдет несколько событий. В их числе открытие аквапарка после реконструкции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Когалыме (ХМАО) в честь юбилея города 27 августа. Время демонстрации перенесли с 15.30 на 13.00, сообщил глава города Тимур Агадуллин.  «Друзья! Спешу сообщить об изменении времени выступления авиапилотажной группы „Русские Витязи“. Оно пройдёт завтра, 27 августа, перед ТРЦ „Галактика“ в 13:00. Не пропустите», — написал руководитель муниципалитета в своем telegram-канале.  Сейчас, по данным URA.RU, пилоты проводят тренировку. Видео с репетиции авиашоу прислал подписчик. Ранее URA.RU сообщало, что в честь 50-летнего юбилея в Когалыме пройдет несколько событий. В их числе открытие аквапарка после реконструкции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...