Пилотажная группа «Русские витязи» выступит в Когалыме (ХМАО) в честь юбилея города 27 августа. Время демонстрации перенесли с 15.30 на 13.00, сообщил глава города Тимур Агадуллин.
«Друзья! Спешу сообщить об изменении времени выступления авиапилотажной группы „Русские Витязи“. Оно пройдёт завтра, 27 августа, перед ТРЦ „Галактика“ в 13:00. Не пропустите», — написал руководитель муниципалитета в своем telegram-канале.
Сейчас, по данным URA.RU, пилоты проводят тренировку. Видео с репетиции авиашоу прислал подписчик.
Ранее URA.RU сообщало, что в честь 50-летнего юбилея в Когалыме пройдет несколько событий. В их числе открытие аквапарка после реконструкции.
