В Югорске к началу учебного года появится новый спортивный объект

В Югорске (ХМАО) завершается строительство спортивного ядра площадью 12 тыс. кв. метров на территории школы №2. Комплекс включает футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, полосу препятствий и плац для строевой подготовки. Открытие планируется к началу учебного года, сообщили URA.RU в администрации города.
«Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Югорск поддержал нашу инициативу о необходимости благоустройства территорий и ремонта спортивных сооружений вокруг школ, которые вошли в программу капитального ремонта. После этого региональным правительством был разработан порядок софинансирования этих работ, исходя из пропорций 95% — округ, 5% — муниципалитет», — отметил мэр города Алексей Харлов.
Готовность объекта составляет 95%. В настоящий момент на объекте закончены работы по асфальтированию проездов и пешеходных зон, уложено искусственное травяное покрытие футбольного поля, смонтирована система наружного освещения. Продолжаются работы по озеленению территории, устанавливается спортивное оборудование, канатный городок и полоса препятствий на песчаном покрытии.
Во внеурочное время спорткомплекс будет доступен всем жителям города. В 2026 году в Югорске появится еще одно спортивное ядро, на которое выделено 149 млн рублей. Его строительство уже началось.
