Власти Сургута устроят масштабную ярмарку в честь 95-летия ХМАО

Ярмарка в Сургуте продлится два дня
В Сургуте 6 и 7 сентября пройдет ежегодная выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Об этом рассказали в городской администрации.

«6 и 7 сентября 2025 года с 10:00 до 20:00 на Центральной площади Сургута состоится выставка-ярмарка. Мероприятие станет одним из ключевых событий, посвященных празднованию 95-летию образования округа. Более 100 местных производителей со всех уголков округа представят жителям и гостям города лучшую продукцию, выращенную и созданную на югорской земле», — сообщили в мэрии.

Гости ярмарки смогут купить фермерские продукты, натуральные сладости, выпечку и мед. А также деликатесы и сувениры ручной работы. Югорчане увидят концерт с выступлениями творческих коллективов округа.

