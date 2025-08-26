26 августа 2025

Врачи Нижневартовска внедрили новый метод лечения тромбов в сосудах сердца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи Нижневартовска внедрили новый метод лечения тромбоэмболии
Врачи Нижневартовска внедрили новый метод лечения тромбоэмболии Фото:

Врачи Нижневартовской окружной больницы внедрили ультразвуковую технологию EKOS для экстренного лечения тромбоэмболии легочной артерии — впервые такая операция прошла в августе и спасла жизнь пациентке. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Роман Паськов.

«В отделение клиники поступила женщина с жалобами на резкую нехватку воздуха и периодические давящие боли в груди, комплексное обследование показало опасную патологию — тромбоэмболию легочной артерии. Врачи приняли решение применить ультразвуковой тромболизис с использованием системы EKOS», — сообщил глава депздрава в своем telegram-канале.

Процедура заняла пять часов. Через бедренную вену к тромбу подвели катетер, который воздействовал ультразвуком и усиливал действие лекарства. Сразу после вмешательства показатели насыщения крови кислородом у пациентки заметно улучшились. «После короткого наблюдения в реанимации и кардиологии женщина была успешно выписана домой», — добавил Паськов.

Методика EKOS впервые применена в России и Югре в конце 2024 года в Сургуте. Теперь она доступна и в Нижневартовске, что существенно расширяет возможности региональной медицины при лечении жизнеугрожающих сосудистых патологий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Нижневартовской окружной больницы внедрили ультразвуковую технологию EKOS для экстренного лечения тромбоэмболии легочной артерии — впервые такая операция прошла в августе и спасла жизнь пациентке. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Роман Паськов. «В отделение клиники поступила женщина с жалобами на резкую нехватку воздуха и периодические давящие боли в груди, комплексное обследование показало опасную патологию — тромбоэмболию легочной артерии. Врачи приняли решение применить ультразвуковой тромболизис с использованием системы EKOS», — сообщил глава депздрава в своем telegram-канале. Процедура заняла пять часов. Через бедренную вену к тромбу подвели катетер, который воздействовал ультразвуком и усиливал действие лекарства. Сразу после вмешательства показатели насыщения крови кислородом у пациентки заметно улучшились. «После короткого наблюдения в реанимации и кардиологии женщина была успешно выписана домой», — добавил Паськов. Методика EKOS впервые применена в России и Югре в конце 2024 года в Сургуте. Теперь она доступна и в Нижневартовске, что существенно расширяет возможности региональной медицины при лечении жизнеугрожающих сосудистых патологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...