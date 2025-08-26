Врачи Нижневартовска внедрили новый метод лечения тромбов в сосудах сердца

Врачи Нижневартовской окружной больницы внедрили ультразвуковую технологию EKOS для экстренного лечения тромбоэмболии легочной артерии — впервые такая операция прошла в августе и спасла жизнь пациентке. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Роман Паськов.
«В отделение клиники поступила женщина с жалобами на резкую нехватку воздуха и периодические давящие боли в груди, комплексное обследование показало опасную патологию — тромбоэмболию легочной артерии. Врачи приняли решение применить ультразвуковой тромболизис с использованием системы EKOS», — сообщил глава депздрава в своем telegram-канале.
Процедура заняла пять часов. Через бедренную вену к тромбу подвели катетер, который воздействовал ультразвуком и усиливал действие лекарства. Сразу после вмешательства показатели насыщения крови кислородом у пациентки заметно улучшились. «После короткого наблюдения в реанимации и кардиологии женщина была успешно выписана домой», — добавил Паськов.
Методика EKOS впервые применена в России и Югре в конце 2024 года в Сургуте. Теперь она доступна и в Нижневартовске, что существенно расширяет возможности региональной медицины при лечении жизнеугрожающих сосудистых патологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!