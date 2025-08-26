Житель Когалыма убил друга ножом во время застолья

В Когалыме (ХМАО) задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своего знакомого. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете Югры.
«Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 августа в квартире дома по улице Мира в Когалыме. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт во время застолья. Подозреваемый нанес знакомому несколько ударов ножом и скрылся. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
