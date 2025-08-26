В Сургуте дачи у воды остаются привлекательным вариантом покупки загородной недвижимости для отдыха и сезонного проживания. Однако их выбор связан с рисками. По словам риелторов, близость к реке или озеру дает массу преимуществ для досуга. Но при этом требует дополнительных затрат на содержание и повышает вероятность подтоплений участка или даже самой дачи.
Несомненные достоинства
Дачи у водоемов привлекают свежим воздухом, живописными видами и возможностью купаться, рыбачить и заниматься спортом. «Участки у воды пользуются особым спросом — это классная история для отдыха: купание, свой пляж, рыбалка, сап-доски, катамараны, лодки. А зимой можно организовать каток или купание в проруби. На участках всегда свежий воздух и красивые рассветы», — отметила риелтор агентства «Этажи» Светлана Фазылова.
Сургутянка, владеющая дачей у реки, обозначила все прелести ее владением. «Несомненным преимуществом будет возможность наслаждаться природой — вид на водную гладь успокаивает и вдохновляет. Также всегда есть место, где можно искупаться или покататься на коньках зимой. А для любителей рыбалки дача у воды просто необходима», — прокомментировали женщина
Скрытые ловушки
Близость к воде повышает влажность, из-за чего строения быстрее изнашиваются. Там даже может появляться плесень. Потребуются дополнительные расходы на обработку материалов. Еще одна проблема — насекомые. Комары и мошки активно размножаются рядом с водой, а в отдельных случаях встречаются водные крысы. Кроме того, владельцы дач сталкиваются с отсутствием питьевой воды и ограничениями из-за охранной зоны: минимум 20 метров от берега запрещено использовать для строительства пирсов. Риск создают и приезжие отдыхающие, которые могут шуметь и портить имущество.
Где покупают и сколько стоит
В Сургуте часто подтапливает дачные кооперативы на берегах рек Черная, Почекуйка и Обь. Риск особенно велик весной в период паводков. Самыми популярными локациями для покупки дачи у воды считаются садовые товарищества возле аэропорта, ГРЭС и река Почекуйка. Стоимость участков начинается от 160 тысяч рублей за сотку. Для сравнения, удаленные от водоемов земли можно приобрести от 65 тысяч рублей за сотку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!