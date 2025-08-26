26 августа 2025

УФАС ХМАО уличило аэропорт Сургута в завышенных ценах на воду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В случае подтверждения нарушения аэропорту грозит штраф
В случае подтверждения нарушения аэропорту грозит штраф Фото:

Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело в отношении АО «Аэропорт Сургут» по признакам установления монопольно высоких цен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

«На территории стерильной зоны аэропорта организация занимает доминирующее положение с долей 100%. При этом выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бутилированную воду», — уточнили в УФАС.

Ведомство отметило, что проверка проводилась в рамках поручения ФАС России, направленного в 28 территориальных органов для анализа ценообразования в аэропортах с пассажиропотоком более 1 млн человек в год. В случае подтверждения нарушения аэропорту грозит административный штраф по КоАП РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело в отношении АО «Аэропорт Сургут» по признакам установления монопольно высоких цен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления. «На территории стерильной зоны аэропорта организация занимает доминирующее положение с долей 100%. При этом выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бутилированную воду», — уточнили в УФАС. Ведомство отметило, что проверка проводилась в рамках поручения ФАС России, направленного в 28 территориальных органов для анализа ценообразования в аэропортах с пассажиропотоком более 1 млн человек в год. В случае подтверждения нарушения аэропорту грозит административный штраф по КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...