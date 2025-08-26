УФАС ХМАО уличило аэропорт Сургута в завышенных ценах на воду

Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело в отношении АО «Аэропорт Сургут» по признакам установления монопольно высоких цен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
«На территории стерильной зоны аэропорта организация занимает доминирующее положение с долей 100%. При этом выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бутилированную воду», — уточнили в УФАС.
Ведомство отметило, что проверка проводилась в рамках поручения ФАС России, направленного в 28 территориальных органов для анализа ценообразования в аэропортах с пассажиропотоком более 1 млн человек в год. В случае подтверждения нарушения аэропорту грозит административный штраф по КоАП РФ.
