Минус полмиллиона: журналист URA.RU добился внушительной скидки при покупке машины в автосалоне ХМАО

Покупка новой машины — задачка с несколькими неизвестными. Информация на сайтах дилеров носит справочный характер, а менеджеры по телефону ограничиваются приглашением приехать лично. Лишь в автосалоне раскрываются все карты и становится ясно, какая сумма окажется в договоре купли-продажи. Журналист URA.RU прошел этот путь и готов поделиться опытом, который позволил сэкономить более полумиллиона рублей на покупке автомобиля.
Скидки от автосалона
Когда моей Volkswagen Jetta исполнилось восемь лет, стало очевидно, что пора искать замену. Немцы многое понимают в автомобилестроении, но ресурс у любой машины конечен. Так судьба занесла меня в автосалон китайской Omoda, где взгляд сразу упал на седан S5 GT. На сайте его стоимость значилась 2,479 млн рублей. Но это оказалось лишь отправной точкой. Легким движением руки удалось сбить цену на 320 тысяч рублей. Для этого хватило оформить trade-in — минус 150 тысяч. Дополнительно Omoda дает скидку в 100 тысяч владельцам Volkswagen и нескольким другим автоконцернам и еще 70 тысяч — бонусом при покупке через автокредит.
Но дальше дело встало, мы подошли к установленному для России потолку в 2,159 млн рублей. Никаких дальнейших маневров не предполагалось. Единственное, чего удалось добиться от менеджера, так это — тонировки задней полусферы машины в подарок. А пакет из ковриков, защиты двигателя и установленной сигнализации менеджер насчитал дополнительно в 90 тысяч рублей.
Но на этом путь экономии закончился: мы уперлись в установленный дилером ценовой потолок — 2,159 млн рублей. Дальше сумма не снижалась, а снова поползла вверх. За коврики, стальную защиту картера и сигнализацию менеджер без колебаний приписал еще 90 тысяч рублей. А я отправился восвояси думать о бренности бытия и о продаже внутренних органов.
Альтернативные предложения от дилеров
К этому моменту во мне проснулся азарт: почему бы не проверить, какие условия предлагают тюменские автодилеры? Конкуренция там выше, а значит, шанс получить более выгодное предложение тоже есть. Тем более практика, когда югорчане едут за машиной в областную столицу, довольно распространена. Первый звонок тюменскому автодилеру никаких результатов не принес. Предложение было аналогичным тому, что я уже получил. Зато разговор с еще одним автосалоном оказался куда более продуктивным.
Менеджер после всех предварительных расчетов сообщил, что они готовы отдать нужную мне машину за 1,86 млн рублей.
«Эта стоимость уже без всяких наценок. Нам просто нужно ее уже реализовать», — признался представитель автосалона.
Я, конечно, был согласен и уже мысленно собирался ехать в Тюмень. Но решил обсудить ситуацию с местным дилером. Услышав предложение конкурентов, менеджер попросил подождать и ушел совещаться с руководством. Спустя несколько часов он вернулся с итоговым вариантом: цена на 20 тысяч выше, зато весь комплект дополнительного оборудования шел в подарок, плюс зимняя резина.
Уже во время оформления документов менеджер сургутского автосалона признал, что на такую скидку они пошли вынужденно. «У вас было конкретное предложение от конкурентов, с этим нельзя было не считаться. Когда же клиенты просто просят скидку, мы отказываем — оснований для снижения цены нет», — пояснил он.
Подводные камни автокредита
Но полного хеппи-энда, конечно, не вышло. Часть суммы за машину я покрывал автокредитом. Формально ставка там субсидированная — 0,01% годовых. Но условия, разумеется, не могли быть абсолютно идеальными. Все-таки не в сказке живем. Вместе с кредитом автосалон навязал дополнительные продукты — в моем случае это техпомощь на дороге и полис, который обещает защиту в случае поломки двигателя из-за некачественного топлива. Общая стоимость пакета составила чуть больше 100 тысяч рублей. Отказаться от него нельзя: в противном случае кредит просто не одобрили бы.
Понимая это заранее, мой страховой консультант посоветовал: «Соглашайся, в самом автосалоне спорить бессмысленно, потом разберемся». Закон позволяет воспользоваться «периодом охлаждения» — 14 дней, в течение которых можно отказаться от страховых полисов. То же касается и КАСКО: в автосалоне минимальная цена составила 88 тысяч рублей, а у страховщиков на рынке можно найти предложения тысяч на 30 дешевле. Еще один способ вернуть деньги в свой карман. Но эта часть работы еще впереди.
Есть давно устоявшееся выражение: «казино никогда не проигрывает». Пожалуй, его можно отнести и к работе автосалонов. Выйти из борьбы с продавцами машин абсолютным победителем вряд ли возможно. Но попытаться свести партию хотя бы к ничьей — почему бы и нет?
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!