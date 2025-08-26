На трассе Сургут — Нижневартовск открыли движение по новому мосту

На трассе Сургут — Нижневартовск 21 августа открыли движение по новому мосту через реку Ватинский Еган. Об этом сообщили в Стройкомплексе Югры.
«Общая протяженность обновленного участка составляет более 900 метров, из которых 210 метров приходится на новый мост. Работы на объекте продолжаются: подрядчик приступил к демонтажу временного мостового перехода, обустройству струенаправляющей дамбы и укреплению откосов подходов к мосту габионами», — сказано в сообщении.
Также планируется установить наружное освещение на мосту и подъездах. На объекте ежедневно работают около 70 специалистов и 15 единиц техники. Согласно контракту, завершить все работы должны к декабрю 2026 года, однако строительство идет с опережением графика.
Реконструкция моста стала необходимой из-за возрастающей нагрузки на одну из самых загруженных дорог региона. «За почти четыре десятилетия эксплуатации сооружение перестало справляться с потоком более 10 тысяч автомобилей в сутки, и его состояние признали неудовлетворительным», — уточнили в Стройкомплексе.
