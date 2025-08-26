26 августа 2025

Андрея Малахова на юбилее Когалыма встретили картонным двойником. Видео

Телеведущего Андрея Малахова тепло приняли на праздновании 50-летия Когалыма (ХМАО). На входе его ждал картонный «двойник» с хантыйским бубном. Видео встречи опубликовала диджей Катя Гусева, которая накануне играла для жителей города.

«К нам приехал Андрей Малахов, дорогой! Как всегда, не обошлось без сюрпризов: вместо красной дорожки — картонный двойник и бубен! Надеюсь, он оценил мою креативную встречу. Песни от всей души звучат лучше, когда встречаешь настоящего друга», — написала она в telegram-канале.

Малахов оставил автограф на картонном близнеце и поделился впечатлениями о городе, отметив красоту Когалыма.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Малахов и певица Татьяна Куртукова, автор хита «Матушка-земля», стали хедлайнерами юбилея. Малахов также выступил ведущим праздничных мероприятий.

Видео — «DJ KATYA GUSEVA» /Tg

