Телеведущего Андрея Малахова тепло приняли на праздновании 50-летия Когалыма (ХМАО). На входе его ждал картонный «двойник» с хантыйским бубном. Видео встречи опубликовала диджей Катя Гусева, которая накануне играла для жителей города.
«К нам приехал Андрей Малахов, дорогой! Как всегда, не обошлось без сюрпризов: вместо красной дорожки — картонный двойник и бубен! Надеюсь, он оценил мою креативную встречу. Песни от всей души звучат лучше, когда встречаешь настоящего друга», — написала она в telegram-канале.
Малахов оставил автограф на картонном близнеце и поделился впечатлениями о городе, отметив красоту Когалыма.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Малахов и певица Татьяна Куртукова, автор хита «Матушка-земля», стали хедлайнерами юбилея. Малахов также выступил ведущим праздничных мероприятий.
Видео — «DJ KATYA GUSEVA» /Tg
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!