В ХМАО на газоне нашли тело голой женщины с признаками убийства

В Югорске обнаружили тело женщины
В Югорске (ХМАО) на газоне обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«Накануне вечером на улице Цветочной на зеленой зоне местный житель обнаружил тело женщины. Она была раздета. Приходил участковый и показывал фото, на вид ей около 40 лет», — написано в telegram-канале «Бинокль».
В УМВД Югры URA.RU подтвердили факт обнаружения тела. «Материалы дела переданы в Следственный комитет», — пояснили в ведомстве.
