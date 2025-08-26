26 августа 2025

В ХМАО на газоне нашли тело голой женщины с признаками убийства

В Югорске обнаружили тело женщины
В Югорске (ХМАО) на газоне обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Накануне вечером на улице Цветочной на зеленой зоне местный житель обнаружил тело женщины. Она была раздета. Приходил участковый и показывал фото, на вид ей около 40 лет», — написано в telegram-канале «Бинокль».

В УМВД Югры URA.RU подтвердили факт обнаружения тела. «Материалы дела переданы в Следственный комитет», — пояснили в ведомстве.

