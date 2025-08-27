В ХМАО арестовали мужчину, убившего незнакомца ножом

Суд арестовал Кирилла Резюкова по обвинению в убийстве
Суд арестовал Кирилла Резюкова по обвинению в убийстве

Радужнинский городской суд (ХМАО) заключил под стражу Кирилла Резюкова, 1986 года рождения, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

«Суд пришел к выводу о необходимости заключения обвиняемого под стражу, поскольку имеются основания опасаться его возможного сокрытия от следствия или оказания давления на свидетелей», — пояснили в ведомстве. Срок заключения определен до 23 октября 2025 года включительно.

Согласно материалам уголовного дела, Резюков в нетрезвом виде вступил в конфликт с двумя незнакомцами. В ходе ссоры он нанес им ножевые ранения — один из них скончался на месте, второй пострадавший был госпитализирован с ранением правого подреберья. «Благодаря своевременной медицинской помощи его жизни ничто не угрожает», — уточнили в суде.

