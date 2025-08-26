На трассе ХМАО пройдет массовая проверка по соблюдению правил перевозки детей

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 27 августа инспекторы проведут массовую проверку автомобилистов на соблюдение правил перевозки детей. Помимо этого, сотрудники напомнят о важности соблюдения рекомендаций. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.
«27 августа 2025 года на трассе федерального значения „Тюмень — Ханты-Мансийск“ пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Инспекторы также напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты», — информирует Госавтоинспекция.
За нарушение грозит штраф — три тысячи рублей. Он предусмотрен третьей частью статьи 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей. Накануне произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Водитель автомобиля, находился в уставшем состоянии и во время поездки столкнулся с другим транспортным средством, где был четырехлетний пассажир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!