26 августа 2025

На трассе ХМАО пройдет массовая проверка по соблюдению правил перевозки детей

Цель проверок – предотвращение возможных трагедий, сохранение жизни и здоровья детей
Цель проверок – предотвращение возможных трагедий, сохранение жизни и здоровья детей Фото:

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 27 августа инспекторы проведут массовую проверку автомобилистов на соблюдение правил перевозки детей. Помимо этого, сотрудники напомнят о важности соблюдения рекомендаций. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.

«27 августа 2025 года на трассе федерального значения „Тюмень — Ханты-Мансийск“ пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Инспекторы также напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты», — информирует Госавтоинспекция.

За нарушение грозит штраф — три тысячи рублей. Он предусмотрен третьей частью статьи 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей. Накануне произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Водитель автомобиля, находился в уставшем состоянии и во время поездки столкнулся с другим транспортным средством, где был четырехлетний пассажир. 

