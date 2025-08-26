Губернатор Югры Руслан Кухарук 26 августа посетил Когалым, где открыл новые социальные и спортивные объекты. Их запуск приурочили к 50-летию города, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Главным подарком горожанам стал Парк 50-летия площадью более 200 тысяч квадратных метров. Здесь появились искусственное озеро, тюбинговые горки высотой 72 и 35 метров, спортивные комплексы, скейтпарк, велодорожки, прогулочные тропы и большая детская площадка. Неповторимую атмосферу создают тематические зоны с фонтаном, сценой и торговыми рядами», — говорится в сообщении.
Также Кухарук открыл центр «Когалым-Арена» с ледовой ареной, залами для керлинга и хореографии. В культурно-выставочном центре города разместили экспозиции Русского музея.
Кроме того, после реконструкции в СКК «Галактика» возобновил работу аквапарк «На гребне волны» с детскими зонами, СПА-центром, водными горками, бассейнами и серфинг-аттракционом. Новым символом города стала стела высотой 21 метр, стилизованная под буровую вышку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!