26 августа 2025

Спортсмен из ХМАО взял серебро на чемпионате РФ по гребному слалому. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воспитанник спортивной школы «Олимп» Сургут завоевал серебро
Воспитанник спортивной школы «Олимп» Сургут завоевал серебро Фото:

В дисциплине слалом среди мужчин на чемпионате России спортсмен из Сургута (ХМАО), Алексей Сизов, завоевал серебряную медаль. Чемпионат длился 5 дней — с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское (Московская область). Об этом сообщили на сайте МАУ ДО спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

«Воспитанник сургутской спортивной школы олимпийского резерва „Олимп“ Алексей Сизов завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому. Соревнования проходили с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское Московской области», — пишут на сайте. За призовые места боролось 247 спортсменов из 18 субъектов РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дисциплине слалом среди мужчин на чемпионате России спортсмен из Сургута (ХМАО), Алексей Сизов, завоевал серебряную медаль. Чемпионат длился 5 дней — с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское (Московская область). Об этом сообщили на сайте МАУ ДО спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». «Воспитанник сургутской спортивной школы олимпийского резерва „Олимп“ Алексей Сизов завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому. Соревнования проходили с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское Московской области», — пишут на сайте. За призовые места боролось 247 спортсменов из 18 субъектов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...