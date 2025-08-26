В дисциплине слалом среди мужчин на чемпионате России спортсмен из Сургута (ХМАО), Алексей Сизов, завоевал серебряную медаль. Чемпионат длился 5 дней — с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское (Московская область). Об этом сообщили на сайте МАУ ДО спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».
