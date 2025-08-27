«Жители боролись 10 лет»: депутат Вихарев добился содержания площадки в Екатеринбурге за счет города

За порядком и чистотой площадки в районе улиц Шефская — Совхозная — Таганская — Фрезеровщиков (на Эльмаше возле ЖК «Калиновский») будет следить администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Жители боролись за это 10 лет, помог лидер фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.
«Подключился к решению вопроса. Было написано много обращений в районную администрацию и департамент благоустройства города. В итоге обратились к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. И вот, случилось! Общественное пространство возле ЖК „Калиновский“ официально закрепили за администрацией Орджоникидзевского района! За это жители боролись больше 10 лет», — рассказал в своем telegram-канале Вихарев.
Добавив, что для жителей ЖК «Калиновский» был ранее организован праздник двора. Там депутат напомнил горожанам о предстоящих выборах свердловского губернатора, которые пройдут с 12 по 14 сентября.
Обратились жители близлежащих домов около ЖК «Калиновский» к Вихареву с проблемой два года назад. Более 10 лет содержание территории лежало на их плечах — они проводили за свой счет субботники. Оказалось, что земля после сдачи ЖК была отнесена застройщиком к территории общего пользования (парки, скверы) и стала муниципальной, но районная администрация не нашла оснований для ее обслуживания. При этом площадкой — газонами, пешеходными дорожками, детским игровым комплексом — пользуются все жители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!