«Жители боролись 10 лет»: депутат Вихарев добился содержания площадки в Екатеринбурге за счет города

Власти Екатеринбурга взяли на себя содержание площадки возле ЖК «Калиновский»

28 августа 2025 в 12:11 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев помог решить многолетнюю проблему Фото: telegram-канал Алексея Вихарева За порядком и чистотой площадки в районе улиц Шефская — Совхозная — Таганская — Фрезеровщиков (на Эльмаше возле ЖК «Калиновский») будет следить администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Жители боролись за это 10 лет, помог лидер фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев. «Подключился к решению вопроса. Было написано много обращений в районную администрацию и департамент благоустройства города. В итоге обратились к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. И вот, случилось! Общественное пространство возле ЖК „Калиновский" официально закрепили за администрацией Орджоникидзевского района! За это жители боролись больше 10 лет», — рассказал в своем telegram-канале Вихарев. Добавив, что для жителей ЖК «Калиновский» был ранее организован праздник двора. Там депутат напомнил горожанам о предстоящих выборах свердловского губернатора, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Обратились жители близлежащих домов около ЖК «Калиновский» к Вихареву с проблемой два года назад. Более 10 лет содержание территории лежало на их плечах — они проводили за свой счет субботники. Оказалось, что земля после сдачи ЖК была отнесена застройщиком к территории общего пользования (парки, скверы) и стала муниципальной, но районная администрация не нашла оснований для ее обслуживания. При этом площадкой — газонами, пешеходными дорожками, детским игровым комплексом — пользуются все жители.

