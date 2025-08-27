27 августа 2025

Свердловчан ожидают ливни, сильный ветер и похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду
Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 28 августа ожидается резкое похолодание, ливни и усиление ветра из-за смещения циклона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В четверг циклон, прошедший через Зауралье, сместится на север Западной Сибири. Там циклон объединится с системой другого циклона, заполняющегося над севером европейской части в единую область пониженного атмосферного давления... Поступление холода будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными осадками, преимущественно ливневыми», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ночью на юго-востоке и востоке области возможны грозы из-за циклона, а днем отдельные грозы могут возникнуть по всему региону. Ночью температура воздуха по области составит +7…+12 градусов, местами на востоке до +15. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, но на западе столбики термометров не поднимутся выше +14.

В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками, также есть вероятность грозы. Скорость ветра днем может достигать порывов до 13 метров в секунду. Ночная температура составит от +10 до +12, днем поднимется до +16 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 28 августа ожидается резкое похолодание, ливни и усиление ветра из-за смещения циклона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин. «В четверг циклон, прошедший через Зауралье, сместится на север Западной Сибири. Там циклон объединится с системой другого циклона, заполняющегося над севером европейской части в единую область пониженного атмосферного давления... Поступление холода будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными осадками, преимущественно ливневыми», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью на юго-востоке и востоке области возможны грозы из-за циклона, а днем отдельные грозы могут возникнуть по всему региону. Ночью температура воздуха по области составит +7…+12 градусов, местами на востоке до +15. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, но на западе столбики термометров не поднимутся выше +14. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками, также есть вероятность грозы. Скорость ветра днем может достигать порывов до 13 метров в секунду. Ночная температура составит от +10 до +12, днем поднимется до +16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...