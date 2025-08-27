Свердловчан ожидают ливни, сильный ветер и похолодание

В Свердловской области 28 августа ожидается резкое похолодание, ливни и усиление ветра из-за смещения циклона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В четверг циклон, прошедший через Зауралье, сместится на север Западной Сибири. Там циклон объединится с системой другого циклона, заполняющегося над севером европейской части в единую область пониженного атмосферного давления... Поступление холода будет сопровождаться порывистым ветром и кратковременными осадками, преимущественно ливневыми», — сообщил синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ночью на юго-востоке и востоке области возможны грозы из-за циклона, а днем отдельные грозы могут возникнуть по всему региону. Ночью температура воздуха по области составит +7…+12 градусов, местами на востоке до +15. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, но на западе столбики термометров не поднимутся выше +14.
В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками, также есть вероятность грозы. Скорость ветра днем может достигать порывов до 13 метров в секунду. Ночная температура составит от +10 до +12, днем поднимется до +16 градусов.
