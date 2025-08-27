27 августа 2025

Миллионы клещей завезли в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Они необходимы для борьбы с вредителями на урожае
Они необходимы для борьбы с вредителями на урожае Фото:

В Свердловскую область, в том числе в Екатеринбург, завезли 10,2 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Они будут использоваться на фермах и плантациях, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки проведены с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — пояснили там.

Энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай.

© Служба новостей «URA.RU»
