Миллионы клещей завезли в Свердловскую область

В Свердловскую область, в том числе в Екатеринбург, завезли 10,2 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Они будут использоваться на фермах и плантациях, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Поставки проведены с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — пояснили там.
Энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай.
