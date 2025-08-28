У болельщиков в Екатеринбурге паника: когда ловить билеты на игру со звездами мирового хоккея

Екатеринбуржцы опасаются, что пропустили старт второй волны продаж билетов на The Magic Game в Екатеринбурге. Некоторые уверены, что им не удастся увидеть мировых звезд хоккея.
«Хочется успеть купить билеты, но не понимаем, был ли второй этап или нет. Есть ощущение, что мы уже все пропустили. До матча остается два дня, а никакой информации так и нет», — рассказали URA.RU фанаты хоккея.
Организаторы матча со звездами хоккея спешат успокоить: о втором этапе продаж сообщат в ближайшие пару дней. Всех желающих просят следить за анонсами официального telegram-канала The Magic Game.
Матч The Magic Game проведут 30 августа на «УГМК-Арене». Среди гостей ожидаются звезды мирового хоккея — Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и другие спортсмены. Первый этап продаж прошел 13 августа, 4000 билетов раскупили за 20 минут. Где караулить билеты и сколько они стоят — в инструкции URA.RU.
